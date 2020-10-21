«Я покраснела, но вы этого не заметите»: Мерьем Узерли сделала яркий акцент на губах

В карьере актрисы новое достижение — она победила в номинации «Лучшая женская роль» на престижном кинофестивале.

На днях 37-летняя актриса Мерьем Узерли получила награду за лучшую женскую роль на международном кинофестивале «Челси» в Нью-Йорке. Радостной новостью звезда «Великолепного века» поделилась с поклонниками, записав для них видео в Instagram. Турецко-немецкая артистка поделилась восторженными эмоциями и поблагодарила жюри за такую высокую оценку своего творчества.

«Я покраснела, но вы этого не заметите, потому что мои губы такие красные!» — рассмеялась женщина в конце ролика.

Мерьем действительно выбрала очень насыщенный оттенок помады, который сразу бросается в глаза, учитывая, что вместо интересной прически дама просто собрала волосы в пучок.

Добавим, что для поклонников «Великолепного века» Узерли давно стала иконой стиля. У артистки имеется армия фанаток, которая следит за тем, как она одевается, и засыпает партнершу Халита Эргенча восхищенными комментариями в Instagram. Среди них немало русскоязычных фолловеров.