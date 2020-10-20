Актриса без макияжа: Марина Александрова показала поклонникам честное селфи

38-летняя актриса Марина Александрова улетела вместе с детьми в теплые края. С 19 октября звезда сериалов «Мосгаз», «Екатерина» и «Домашний арест» стала выкладывать в Stories микроблога фотографии пляжа, пальм, а также себя в гамаке.

Среди свежих снимков есть и честное селфи из лифта, на котором Марина запечатлела себя после 10-километровой пробежки. На актрисе надеты белая хлопковая майка, футболка персикового цвета и короткие черные шорты. Волосы она убрала под повязку, а глаза спрятала за солнцезащитными очками, но взору поклонников открылось лицо знаменитости без косметики, слегка покрасневшее от южного солнца.

Чуть позже Александрова выложила несколько близких селфи в гамаке, уже без очков. Одна из подписчиц отметила в комментариях, что у актрисы заросшие брови.

«Да, вы точно подметили, отращиваю», — ответила ей Марина.

Другие поклонники, наоборот, уточнили, что натуральные брови уже стали редкостью и они совсем не портят лицо артистки. Еще один фанат Александровой написал, что внешности звезды коснулась «печать усталости» и пожелал женщине хорошо отдохнуть, чтобы продолжать радовать зрителей.