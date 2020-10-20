«Кто бреет ноги в восемь лет?»: дочка Бони шокировала маму неожиданной просьбой

40-летняя Виктория Боня, экс-звезда «Дома-2», проживает с дочкой Анджелиной-Летицией в Монако. Отцом девочки является миллиардер Алекс Смерфит, и Боня хоть и давно рассталась с ним, но ради наследницы продолжает общение.

Девочка нечасто появляется у звездной мамы в Instagram. Но периодически Боня показывает подросшую Анджелину, которой уже исполнилось 8 лет. И накануне во время записи stories в микроблоге девочка неожиданно задала маме вопрос, который поверг ее в оцепенение:

«Мам, а можно побрить ноги?» — спросила дочка. — Все говорят в школе, что у меня ноги волосатые».

Боня не смогла сдержать удивления: «Ну, а кто ноги бреет в восемь лет, Анджелина?!» На что девочка ответила, что, к примеру, ее подружка уже побрила.

«Нет, доченька, у тебя будет как ежик, как кактус потом!» — отговаривает Боня девочку. И предлагает: «Давай лучше эпиляцию сделаем».

Добавим, что маленькая Анджелина во всем старается подражать своей красавице-матери. Недавно Боня запечатлела наследницу за примеркой своих туфель.