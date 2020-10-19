«Голенькая большая девочка»: Эшли Грэм выложила обнаженное фото после душа

На снимке видны, как достоинства, так и недостатки тела известной модели.

18 октября популярная американская модель plus-size Эшли Грэм опубликовала в Instagram обнаженный снимок из ванной. 32-летняя красавица продемонстрировала свои пикантные формы, прикрыв грудь руками. Однако пытливые взгляды подписчиков обратили внимание не только на прелесть женщины, но и на обширные складки внизу ее живота, оставшиеся после беременности. Нечасто, но модель все же показывает их, отстаивая идею о том, что все тела красивые.

«Голенькая большая девочка», — иронично подписала фото Эшли.

Однако ее поклонникам такая ирония пришлась не по душе. Они стали оставлять комментарии о том, что модели абсолютно не стоит акцентировать внимание на своих размерах.

«Ненавижу, когда это воспринимается как «большая девочка». Я не вижу ничего, кроме привлекательной, естественной, фигуристой женщины во всей ее красе, сексуальной и женственной», «Голенькая нормальная девочка», «Горячая мама», — такие комментарии оставили подписчики. Даже стройная до невозможности модель Эмили Ратаковски написала, что видит просто красивую девушку.

Напомним, в начале 2020 года Эшли Грэм родила сына от своего мужа, видеооператора Джастина Эрвина. Пара в браке уже десять лет.