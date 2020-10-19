Теперь брюнетка: Лиза Арзамасова показала себя с темным цветом волос

В начале осени звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович кардинально сменила имидж. Девушка отказалась от темных длинных волос в пользу сверхкороткого блонда. До сих пор ее фанаты спорят и не могут прийти к единому мнению, с каким все-таки оттенком на волосах их любимице лучше.

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Вслед за коллегой по картине изменила внешность Лиза Арзамасова. Невеста Ильи Авербуха запечатлелась с черными волосами под каре. Еще из заметных преображений — ровная челка и розовая прядь.

«Тебе идет любой образ», «Здорово! А темный очень идет», «Ух ты какая брюнетка получилась», «Ого! Такой новый образ! Тебе идет!», «какой ракурс! Очень классно», «Красотка», «Клеопатра», — единогласны фолловеры в комментариях.

К слову, недавно на преображение решилась модель Алена Шишкова, бывшая девушка рэпера Тимати. Она обстригла свои длинные волосы и вернулась в прежнему привычному оттенку блонда.