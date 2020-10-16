Лена Ленина рассказала, как помещалась в машине со своей метровой прической

Писательница Лена Ленина часто появляется на публике с высокими укладками. Порой замысловатая конструкция, которую создают парикмахеры, доходит в высоту до метра. На создание конструкции уходит до семи часов, еще столько же требуется, чтобы вернуть волос в его естественное состояние. При этом Ленина крайне редко разрешает добавлять в прическу шиньоны или искусственные пряди, в основном укладка создается из ее шевелюры.

И все бы ничего, но передвигаться с ней непросто. Например, разместиться в машине, чтобы добраться до места встречи — целая история.

Писательница рассказала, как решает данные трудности. У нее есть несколько способов, рассчитанных как на поездки с водителем, так и на самостоятельное вождение.

«Если еду с водителем, то вползаю в автомобиль с высокой прической на четвереньках. А если сама за рулем, то максимально далеко назад откидываю голову. Прическа упирается в потолок, а я вожу машину сильно задрав лицо кверху», — сказала Ленина NEWS.ru

В феврале 2020 года бизнесвумен коротко подстригла свои шикарные волосы. Она решилась на такой шаг накануне собственной свадьбы, пишет сайт argumenti.ru.