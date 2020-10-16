Аромат от поп-короля: Филипп Киркоров выпустил духи совместно с Philipp Plein

Бывший муж Аллы Пугачевой стал амбассадором нового продукта от дизайнера Филиппа Плейна. Фотографией с официальной презентации духов Киркоров поделился на личной странице в сети.

Король российской эстрады сфотографировался со своим знаменитым теской. Филипп Плейн создал новый аромат совместно с болгарским исполнителем.

«Нет ограничений: Мы только что запустили новый аромат Philipp Plein в Москве», — похвастался Киркоров.

Отметим, что на презентации музыкант был одет в ярко-красную кожаную куртку с изображением кобры на спине. Также знаменитость отдал предпочтение узким джинсам с принтом в виде красных губ. Дополнил образ Киркоров кепкой и кроссовками от немецкого модельера.

Поклонники артиста остались в восторге от такого появления Филиппа Бедросовича.

«Как красив!», «Куртка потрясная», «Это был бомбический день! Спасибо за парфюм», «Супер! Классная куртка и цвет, очень идет», «Филипп просто вау! Ну очень красивы!» — написали подписчики в комментариях.

Напомним, что это уже не первая коллаборация Киркорова с популярным модельером. Ранее певец дефилировал на Неделе моды в Нью-Йорке в костюмах от Philipp Plein.