Яркое воспоминание: Алеся Кафельникова вспомнила свой образ с голубыми волосами

На одной из фан-страничек амбассадора модного дома Burberry появилось фото Алеси Кафельниковой времен ее проживания на острове Бали. Примечательно, что этот же снимок сама модель ранее публиковала на своей странице в сети.

На снимке дочь знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова запечатлена с ярко-голубыми волосами. Напомним, что долгое время девушка жила на Бали. После болезненного расставания с музыкантом Pharaoh и пагубных зависимостей Алеся восстанавливалась у индонезийских йогов и целителей. Тогда Кафельникова любила дерзкие образы, поэтому и красила волосы в яркие цвета. Сейчас знаменитость остановилась на своем натуральном оттенке. По словам Алеси, она успокоилась и повзрослела.

Напомним, в последнее время модель находится в Париже. Кафельникова участвует в модных показах, а в свободное от съемок время наслаждается компанией нового бойфренда — 34-летнего бизнесмена Георгия Петришина. Ранее Алеся заявляла о романе с сыном бизнесмена Евгения Новицкого — Владимиром Новицким. Однако сейчас Кафельникова счастлива с бывшим избранником актрисы Светланы Ходченковой.