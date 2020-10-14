Билан выглядит дешево, а Киркоров может облысеть: стилист оценил новые образы звезд

Звездный парикмахер Антон Смок оценил новый имидж Димы Билана и Филиппа Киркорова. Стилист, к которому спешат попасть Сергей Лазарев, Влад Топалов, Василий Уткин и многие другие звезды, раскритиковал образы знаменитостей.

По словам модного эксперта, красный цвет волос, который выбрал Билан, выглядит странно. Если сравнивать российского артиста с победительницей «Евровидения-2014» Кончитой Вурст, которая недавно перекрасилась в розовый цвет, то Билан уступает в этом противостоянии.

«Образ Билана — это дешево, это выглядит странно. Кончита — персонаж неоднозначный… В этом ничего странного нет. Однако, на мой взгляд, это окрашивание выглядит лучше окрашивания Билана чисто с профессиональной точки зрения», — сказал Смок в беседе с NEWS.ru.

А вот новый образ Филиппа Киркорова пришелся стилисту по вкусу. Король российской эстрады вновь примерил на себя дреды.

«Я не могу сказать, что Филиппу все к лицу, но его внешний вид не вызывает у меня какого-то ахтунга», — сделал комплимент Киркорову мастер.

Нарочито яркий стиль артиста гармонично сочетается с его манерами и образом. Однако такие эксперименты чреваты облысением. В некоторых случаях дреды вредят шевелюре, приводя к ее выпадению. Но все сугубо индивидуально, подчеркнул эксперт.

«Порой самые пагубные вещи, которые мы делаем со своим здоровьем и со своей внешностью, не несут абсолютно никаких последствий. Тут невозможно сказать абсолютно однозначно, но это плохо для волос, да…» — подытожил Смок.

Справка от Teleprogramma.pro

Антон Смок — мужской парикмахер, работает в Москве.

Среди его клиентов много представителей шоу-бизнеса, например: Сергей Лазарев, Влад Топалов, Василий Уткин, Андрей Аверин, Гарик Харламов.