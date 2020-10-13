«Перестала ухаживать»: Ландер показала лицо без косметики и нарвалась на критику мужчин

Недавно зрители программы «Утро России» на «России 1» узнали, что их любимица Елена Ландер уволилась и улетела на ПМЖ в Италию. Девушка встретила там свою любовь, поэтому решилась на такой кардинальный шаг.

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Судя по всему, шатенка чувствует себя в этой южной стране довольно неплохо. Здесь она смогла забыть про привычку делать ежедневный визаж, которую выработала годами на телевидении.

«Я, как вы понимаете, более 10 лет работаю в индустрии, где макияж — это как утром кофе выпить. Ты так подсел, что без него уже не можешь. Я даже не знала, как выглядит истинное лицо некоторых моих коллег», — написала она в личном блоге.

Звезда без стеснения показала себя в естественном виде без прикрас и наложения фильтров. Многие фолловеры сочли ее лицо довольно симпатичным.

«Лена, отлично выглядишь», «Очень хорошенькая без краски», «Милая, хоть и не яркая. Но зато натуральная красота», «Такая молоденькая без макияжа», — написали они.

Однако не обошлось без ложки дегтя. Как это ни странно, основными хейтерами оказались мужчины.