«Пожалуйста, перестань омолаживаться»: поклонников ошеломил приближенный снимок Мадонны

11 октября 62-летняя американская певица Мадонна сходила на выборы в своей стране и призвала фанатов в Instagram тоже проявить гражданскую активность. При этом, чтобы привлечь к себе больше внимания, поп-дива покрасила волосы в розовый оттенок. Однако обсуждение у поклонников вызвала не смена имиджа.

Артистка опубликовала три селфи «девушки, которая только что проголосовала», сфотографировав себя с близкого расстояния. При этом стала видна неестественная форма ее лица с очень впалыми щеками. Подписчики не прошли мимо этого и оставили множество критических комментариев.

«Что случилось с твоими скулами?! Не хорошо, Мадонна. Не хорошо!», «То, что происходит с тобой, так печально…», «Что ты сделала со своим лицом?», «Боже, как мне ее жаль. Посмотрите, что она сделала со своим лицом. Мадонна пытается бороться со старением», «Пожалуйста, перестань омолаживаться», — такие слова написали фанаты певицы.

Одни не поверили, что это настоящий облик звезды, и стали грешить на фильтры в мобильных приложениях, другие призвали женщину отказаться от «уколов красоты» и стареть с достоинством.