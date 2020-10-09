Как две капли: поклонники Жанны Фриске поразились новой стрижке ее сестры

Младшая сестра Жанны Фриске — Наталья, — будучи экспертом в бьюти-индустрии, часто экспериментирует со своей внешностью. Недавно на личной странице мастера перманентного макияжа появился свежий снимок женщины с модной прической.

Примечательно, что на фотографии Наталья была очень похожа на знаменитую сестру. Об этом высказались поклонники певицы.

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«Такая же красивая, как сестра», «Как можно быть такой милой»,«Красотулька», «Шикарная девушка», — написали в комментариях подписчики.

Сама Наталья заявила, что давно не делала такую прическу:

«Соскучилась по кудряшкам».

Отметим, что с мелкими кудрями нужно быть осторожнее. Об этом заявила стилист по прическам Марина Афинская в эфире телекомпании TBK. Она рассказала, что на коротких волосах афрокудри будут смотреться как «шапочка».