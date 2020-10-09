С акцентом на макияж: Загитова в белой сорочке пришла на съемки шоу «Доброе утро»

В одном из интервью Алина Загитова призналась, что именно Этери Тутберидзе поделилась с ней секретом того, как нужно выглядеть на льду. Если чемпионка чувствует себя уверенно — это уже полдела. Поэтому фигуристка никогда не выходит на прокат в состоянии легкой неудовлетворенности относительно своего внешнего вида. И здесь речь идет не только о костюме и физической подготовке, но и о макияже. По словам Алины, она любит наносить яркий мейкап, который будет заметен присутствующим — фанатам и болельщикам. Но и перебарщивать с косметикой, как говори спортсменка, не стоит. Всему нужно знать меру.

На днях вместе с соведущим в проекте «Ледниковый период» Алексеем Ягудиным — 18-летняя Алина Загитова пришла в студию ток-шоу Ивана Урганта «Вечерний Ургант» на Первом канале. А теперь подопечная Этери Тутберидзе появилась в студии программы «Доброе утро».

«В студии «Доброго утра» на Первом канале. Желаю всем отличного дня и хорошего настроения!!» — отметила Алина.

В «Останкино» олимпийская чемпионка пришла в белой сорочке с бантом, уделив особое внимание макияжу. Так, губы фигуристки подкрасили розовым блеском, придав им объема, в целом макияж был выполнен в технике смоки-айс, ярким дополнением стали персиковые румяна на скулах. Длинные локоны Алины стилисты уложили в голливудском стиле в виде легких волн.