«Выдержано главное правило»: визажист объяснила, чем привлекателен макияж Юлии Михалковой

Юлия Михалкова после ухода из шоу «Уральские пельмени» не исчезла с телеэкранов и из Сети. Ведущая и актриса по-прежнему появляется в эфире СТС в различных проектах (детский КВН, юмористические шоу), развивается, как писатель и блогер. Подписчики нередко восторгаются ее имиджем.

Один из ее последних снимков в Instagram активно обсуждается пользователями. Внимание публики привлек макияж звезды, многие фолловеры сочли его привлекательным.

«Красивые губы», «Какой красивый макияж! Можно любоваться бесконечно!», «Просто картинка», «Красиво скулы выделила», «Накрасилась обалденно! Зачет!», «Господи, это что за красивейшая девушка?! Юлечка! Тебе явно Москва к лицу!!! Какая же Вы роскошная, восхитительная, вдохновляющая, фантастическая девушка», — написали в комментариях фолловеры.

Teleprogramma.pro попросила прокомментировать образ Юлии профессионального визажиста Анжелику Назарук и объяснить его привлекательность для людей.

«Макияж Юлии является трендовым на сегодняшний день. Выдержано главное правило в макияже, я бы сказала выделять либо глаза, либо губы. Здесь акцент на глаза, несколько оттенков теней, которые придают глубину цвета. Возможно, накладные ресницы, которые отлично подчеркивают взгляд. Выделены скулы и ровный тон лица. Губы в нашем случае нюд, с добавлением блеска по центру», — сказала эксперт.

Справедливости ради отметим, что в числе восторженных отзывов по поводу образа Михалковой, нашлось немало критики. Некоторые, к примеру, сочли, что артистка немного переборщила с объемом губ.

«Юля, зачем столько губ? Остановись», «С губами перебор», «Уверенные в себе люди не красятся косметикой», — также можно увидеть в микроблоге артистки.

Справка Teleprogramma.pro:

Визажист Анжелика Назарук: опыт работы в сфере красоты 10 лет. В 2015 году окончила учебную студию «Арт-стилист» в Москве.