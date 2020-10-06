Креатив или классика?: Мария Погребняк показала, как можно разнообразить макияж

Жена футболиста Павла Погребняка поделилась фотографиями своего мейка. А его оценила эксперт Анастасия Амирханова.

31-летняя модель Мария Погребняк в своих образах использует разный макияж. Девушка рисует и длинные стрелки на глазах, и клеит стразы на веки, и даже красит губы в темные цвета. Недавно в Stories своего микроблога бизнесвумен разместила сразу несколько мейкап-версий. Визажист портала Teleprogramma.pro Анастасия Амирханова рассказала, для каких мероприятий подойдут образы Погребняк.

«Макияж с серебристыми стрелками — это креативный макияж или по-другому фэшн-макияж», — отметила визажист.

Анастасия подчеркнула, что такой вариант идеально подойдет для желающих устроить модную фотосессию, не обязательно профессиональную. Также яркий образ, как у Погребняк, впишется, по словам модного эксперта, на фэшн-показах.

Что касается второй мейкап-версии, тут уже использованы более сдержанные цвета. Макияж подойдет на выход и для съемки кэжуал-образов.

«Второй вариант носибельный. Это классика вечернего макияжа. Сделан акцент на глаза, подтяжка глаза за счет стрелочки и растушевки», — рассказала мейкап-стилист.

Справка Teleprogramma.pro:

Анастасия Амирханова — визажист. Призер конкурсов визажистов «Красота на Волге» в номинации «Свадебный макияж», Roma Fashion Week в номинации «Подиумный макияж». Имеет аккредитацию международного уровня.