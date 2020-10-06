«В центре внимания»: Хромченко раскрыла эффект, который оказывает на мужчин красная помада

На очередном шоу Первого канала «Модный приговор» неожиданно зашла речь о цвете помады. Мужу, вышедшей на подиум героини программы Олеси, показалось, что для его жены выбрали слишком яркий макияж. В обсуждение вступила Эвелина Хромченко, которая оспорила это мнение, приведя в пример свой собственный опыт.

«Очень многие мужчины точно так же, как ревнивый Роман, повторяют одну и ту же ошибку: им кажется, если они снижают градус красоты своей жены, то они делают свою жизнь безопаснее. Надеются, что ревновать будут меньше. Это огромная, огромная ошибка! Потому что, чем роскошнее выглядит женщина, тем меньше смельчаков, готовых к ней подойти. Тут еще прозвучала тема, что губы ярковаты… Но поверьте моему опыту, если я хочу хорошо выглядеть, чтобы меня заметили, но при этом, чтобы меня никто не беспокоил, я использую ярко-красную губную помаду. И тогда я чувствую себя в центре внимания, но абсолютно спокойно», — по полочкам разложила свою позицию телеведущая.

На YouTube подписчики канала «Модный приговор» оставили свои комментарии.

«Почему я не знала раньше? Красная помада, как тебе я рада!», «А еще с красной помадой на фото отлично получаешься», «Красная помада, как и маникюр, — это классика. Она не может быть вульгарной!» — написали фолловеры.

Отметим, что в этом же шоу Эвелина раскрыла секрет вещей, которые сразу же делают женский образ свежее и моложе. По ее мнению, сникерсы и укороченные брюки отлично справляются с этой задачей.