Сколько зарабатывают звезды в Инстаграме
Видео
Блогер или корреспондент: экстрасенс назвал главную любовь Тимати
Видео

«Чего ж вы молчали, что я вам нравлюсь именно такая?»: Брежнева явила новые стандарты красоты

Певица показала себя далекой от естественной внешности.

«Чего ж вы молчали, что я вам нравлюсь именно такая?»: Брежнева явила новые стандарты красоты
Вера Брежнева показала, как могла бы выглядеть, если бы наплевала на естественность. Фото: Global Look Press

5 октября певица Вера Брежнева поучаствовала в челлендже от своей подруги и сняла «сториз» с инстаграмным фильтром, который добавил ей увеличенные губы, удлиненные ресницы, пышные брови и пирсинг в нос. В общем, артистка явила утрированные стандарты современной красоты, далекие от естественности.

Вера Брежнева
Вот такой красавицей Брежнева показала себя поклонникам. Фото: instagram.com/ververa/

Позже звезда призналась, что подписчики «взорвали ее директ» реакциями на ее новую внешность. Измененная Брежнева не оставила публику равнодушной.

«Ребятки, ну серьезно, чего ж вы молчали, что я вам нравлюсь именно такая?! Вы бы раньше сказали — я бы всегда была такая на «инста», — сказала артистка в следующем «сториз».

Добавим, что недавно 38-летняя артистка задумалась об омоложении и пошла за консультацией к пластическому хирургу. Как пишет издание 7days», женщина начиталась гадостей от комментаторов о своем «постаревшем» лице и спросила совета специалиста. Тот отправил ее домой, заверив, что певице рано еще думать об инъекциях и «уколах красоты».

Тэги

InstagramБьюти-блогВера Брежневаестественная красотаженская красотакрасота