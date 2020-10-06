«Чего ж вы молчали, что я вам нравлюсь именно такая?»: Брежнева явила новые стандарты красоты

5 октября певица Вера Брежнева поучаствовала в челлендже от своей подруги и сняла «сториз» с инстаграмным фильтром, который добавил ей увеличенные губы, удлиненные ресницы, пышные брови и пирсинг в нос. В общем, артистка явила утрированные стандарты современной красоты, далекие от естественности.

Позже звезда призналась, что подписчики «взорвали ее директ» реакциями на ее новую внешность. Измененная Брежнева не оставила публику равнодушной.

«Ребятки, ну серьезно, чего ж вы молчали, что я вам нравлюсь именно такая?! Вы бы раньше сказали — я бы всегда была такая на «инста», — сказала артистка в следующем «сториз».

Добавим, что недавно 38-летняя артистка задумалась об омоложении и пошла за консультацией к пластическому хирургу. Как пишет издание 7days», женщина начиталась гадостей от комментаторов о своем «постаревшем» лице и спросила совета специалиста. Тот отправил ее домой, заверив, что певице рано еще думать об инъекциях и «уколах красоты».