«Реально красивая!»: Пегова поделилась честным фото без фильтра с мимическими морщинками

42-летнюю актрису Ирину Пегову поклонники любят не только за творческие способности, но и за ее открытость и искренность. Проследить за жизнью звезды в режиме онлайн всегда можно, заглянув в ее личный блог, где она показывает, чем занимается в свободной время и как выглядит в обычной жизни.

Во время самоизоляции артистка исполнила свою давнюю мечту – занялась живописью. Оказалось, что она способна писать довольно милые пейзажи и натюрморты, которые конечно воспринимаются ее почитателями «на ура».

Сейчас, когда возобновились кино- и телесъемки, а театры открыли свои залы для зрителей, Ирина ушла с головой в работу. Она снимается в новом сериале, а также принимает участие в проекте Первого канала «Ледниковый период». И в своем Instagram предпочитает появляться в естественном виде без лишнего мэйкапа (а то и без него) и сложных причесок.

«Почти каждый день на катке, на крытом катке, поэтому солнца и тепла не хватает! Ловлю момент!» — подписала она свои снимки.

Артистка не стала скрывать свое натуральное лицо с мимическими морщинками под инстамасками и фильтрами, как это часто делают звезды, но не потеряла от этого своего очарования.