Самый преданный фанат: девушка попала в Книгу Гиннесса, набив 15 портретов Эминема на теле

У 35-летней Никки Паттерсон из британского города Абердина есть своя страница в Книге рекордов Гиннесса. Она — рекордсмен по числу татуировок на теле с одним музыкальным исполнителем. Девушка так любит американского рэпера Эминема, что набила его портрет на своей коже аж 15 раз. Рекорд был установлен в конце марта текущего года, но с тех пор фанатка добавила еще одно изображение кумира.

Как передает канал BBC, Никки было 19 лет, когда она сделала первое тату с Эминемом. Сейчас у нее уже 52 рисунка на теле, 26 из которых посвящены ему и его хитам.

«Я услышала песню Stan, когда мне было 14 лет. Никогда до этого не слышала ничего подобного. Она поразила меня», — рассказала девушка о начале своей зависимости, добавив, что любовь к рэперу — единственное, что неизменно в ее жизни.

Сама Паттерсон работает мастером маникюра. Тату у нее имеются на руках, ногах, пальцах и груди. Даже ей самом уже трудно сосчитать их все.