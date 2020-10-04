«Смириться не могу»: Ирина Салтыкова рассказала об отношении к своему возрасту

Поп-дива в одном из последних интервью 7days призналась, что никогда не скрывала свой возраст. Более того, она не делала никаких операций или инъекций по омоложению.

Ирина Салтыкова рассказала о печальном опыте своих подруг, которые старались омолодиться любым способом. По словам певицы, она не готова пойти на такие жертвы.

«На моем примере можно сделать вывод: чем меньше ты что-то делаешь со своим лицом — тем лучше. Я вообще считаю, что современная косметология — сплошной маркетинг. Многие процедуры не то что бесполезны, они могут и навредить», — заявила артистка.

«Реклама нас убеждает, что эти уколы безопасны. Но я-то видела на лицах своих подруг и аллергию, и рубцы. Не хочу так рисковать», — добавила Салтыкова.

На вопрос журналистов о том, скрывала ли певица свой возраст, знаменитость ответила так:

«Смириться с тем, что мне столько лет, не могу» .

При этом актриса уверена, что не хотела бы возвращаться в то время, когда была молодой и неопытной.

Напомним, что недавно Ирина Салтыкова была замешана в скандале, связанным со здоровьем. Девушку обвиняли в самопиаре за счет слухов о возможном онкозаболевании.