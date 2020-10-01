«Престарелые русалки»: Орлова поддержала тенденцию на короткие стрижки у женщин в возрасте

42-летняя певица и телеведущая Ольга Орлова заговорила о бьюти-секретах для женщин в возрасте. В свежем посте в Instagram звезда ТВ рассказала, что в детстве постоянно слышала от своей мамы и ее подруг, что дамам «за 40» нужно носить короткую стрижку, чтобы выглядеть моложе.

«Я никак не могла это сопоставить, так как. Для меня длинные волосы напрямую ассоциировались с молодостью! Сегодня я сама 40+ и с удовольствием ношу стрижку. Правда, не суперкороткую, но все же…» — поделилась Ольга.

Она спросила мнения у своих подписчиков, какой должна быть длина волос у разных возрастных категорий. Множество поклонников телеведущей оказались не согласны с тем, что зрелые женщины должны коротко стричься. Одни уверяли, что этот фактор зависит о формы лица, другие — от внутреннего самоощущения дамы.

Teleprogramma.pro решила спросить мнения специалиста. Заданный Орловой вопрос прокомментировал известный стилист Влад Лисовец.

«Совсем короткие — нет. Они как раз наоборот, могут взрослить. Но со средней длиной я соглашусь: с возрастом лучше обрезать волосы. А в России почему-то очень популярно, когда взрослые женщины ходят с очень длинными волосами и выглядят как такие престарелые русалки».

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Что касается цвета волос, то Лисовец попросил не путать яркость со стилем и женственностью. А то, по его словам, в России считается, что чем ярче, тем эффектнее. Стилист, наоборот, предостерег от особо ярких цветов, потому как на их фоне несвежий цвет кожи станет более заметен. В идеале, по его мнению, женщина в возрасте должна отдать предпочтение ухоженной коже, не очень яркому цвету волос (никакого «кричащего», «жгучего» пергидрольного блонда) и средней длине — до плеч или чуть короче. Короткие же стрижки у возрастных дам будут выглядеть старомодно, а также открывать лицо и все его изъяны.

Справка Teleprogramma.pro

Влад Лисовец — российский стилист. Получил образование по специальности «парикмахер широкого профиля», работал в телецентре «Останкино», был стилистом многим звезд. Теперь Влад — основатель школы стиля LISOschool, а также владелец салонов красоты «Парикмахерская контора». Опыт работы в сфере красоты — более 30 лет.