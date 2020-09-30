«Сейлор Мун, которую мы заслужили»: Катя Кищук восхитила поклонников необычным макияжем

Катя Кищук не устает удивлять фанатов креативными поступками. На этот раз певица сделала необычный макияж: девушка наклеила на лицо множество объемных цветных страз, а также нанесла на веки блестки. Губы артистка накрасила яркой помадой для губ розового цвета. Дополнила свой лук экс-участница группы Serebro не менее экзотичным маникюром: россыпью страз на длинных полупрозрачных ногтях.

Фото своего бьюти-преображения знаменитость выставила в микроблоге. Экстравагантный образ вызвал бурю обсуждений под публикацией. Фанаты пришли в восторг от дерзкого мейка певицы:

«Боже, какая же ты красивая», «Идеал», «Сейлор Мун, которую мы заслужили», «Прекрасная», «Блестящая девушка!»

Некоторые подписчики начали соревноваться в чувстве юмора и поставили девушке диагноз:

«Катя, у тебя скиттлстрянка, срочно к врачу!», «Ветрянка из страз тебе к лицу», — шутят в комментариях.



26-летняя Катя Кищук была солисткой женской поп-группы Serebro на протяжении трех лет: с 2016 по 2019 годы. Экс-участница популярного музыкального коллектива представила свой первый сольный альбом «22K» летом того же года, в котором покинула группу. Сейчас певица выступает под именем Katerina.