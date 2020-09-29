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Пшеничный блонд: Елена Подкаминская сменила имидж

Актриса сериала «ИП Пирогова» покрасила волосы в новый цвет.

Пшеничный блонд: Елена Подкаминская сменила имидж
Елена Подкаминская поэкспериментировала с прической. Фото: Instagram.com/podkaminskaya_official

Исполнительница главной роли в многосерийном фильме  «ИП Пирогова» сообщила поклонникам о том, что провела день в салоне. 41-летняя актриса опубликовала в Stories своего профиля фото нового окрашивания.

Елена Подкаминская обновила цвет волос, отдав предпочтение технике омбре. У корней она оставила свой естественный каштановый цвет , а концы обесцветила. Также знаменитость придала прическе небольшой объем за счет плавных локонов.

Актриса Елена Подкаминская
Елена Подкаминская выбрала пшеничный оттенок блонда. Фото: Instagram.com/podkaminskaya_official

Стоит отметить, что за последнее время Подкаминская уже успела сменить прическу. Не так давно она поддержала популярный тренд на челку. Актриса собрала волосы в конский хвост, выпустив вперед несколько прядей, так что получилась челка. Несмотря на то, что это был образ для съемки, в жизни Елена тоже решилась на смену имиджа. Подтверждает это новое окрашивание.

Напомним, что Елена Подкаминская получила наибольшую популярность после роли  Виктории Сергеевны Гончаровой в сериале «Кухня». Там артистка сыграла арт-директора ресторана. Кстати, во время съемок кинокартины Подкаминская была с  темными, чуть длиннее каре, локонами.

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