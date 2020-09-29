Пшеничный блонд: Елена Подкаминская сменила имидж

Исполнительница главной роли в многосерийном фильме «ИП Пирогова» сообщила поклонникам о том, что провела день в салоне. 41-летняя актриса опубликовала в Stories своего профиля фото нового окрашивания.

Елена Подкаминская обновила цвет волос, отдав предпочтение технике омбре. У корней она оставила свой естественный каштановый цвет , а концы обесцветила. Также знаменитость придала прическе небольшой объем за счет плавных локонов.

Стоит отметить, что за последнее время Подкаминская уже успела сменить прическу. Не так давно она поддержала популярный тренд на челку. Актриса собрала волосы в конский хвост, выпустив вперед несколько прядей, так что получилась челка. Несмотря на то, что это был образ для съемки, в жизни Елена тоже решилась на смену имиджа. Подтверждает это новое окрашивание.

Напомним, что Елена Подкаминская получила наибольшую популярность после роли Виктории Сергеевны Гончаровой в сериале «Кухня». Там артистка сыграла арт-директора ресторана. Кстати, во время съемок кинокартины Подкаминская была с темными, чуть длиннее каре, локонами.