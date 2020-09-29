«Мой талисман»: Zivert сразила поклонников дерзким макияжем

Недавно Юлия Зиверт превратилась в жгучую брюнетку. А теперь решила предстать перед фанатами с дерзким макияжем. Красную помаду, по словам певицы, она всегда носит с собой и считает ее своим талисманом. А все началось с того, что когда пять лет назад Юлия решила идти к своей мечте, на ее губах был именно этот оттенок. Об этом артистка написала в своем Instagram.

«Это мой маленький талисман — проводник, который способен перенести моё сознание в то дурманящее ощущение, когда ты принимаешь решение и шагаешь в полную неизвестность, абсолютно не зная, что ждет тебя впереди, но готовый, словно торнадо, сметать все на своем пути, чтобы осуществить своё предназначение…и бежать туда, куда ведет тебя твое сердце…», — написала Зиверт.

Фанаты оценили образ Юлии и засыпали ее комплиментами.

«Космос! Красотка! Самая красивая», — писали пользователи Сети.

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В августе Zivert в дуэте с Бастой выпустила трек «Неболей». По признанию певицы, об этом музыкальном тандеме она мечтала уже очень давно.