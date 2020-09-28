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Карьера пошла в гору: Мирослава Карпович с новой стрижкой появилась на премьере спектакля

Актриса сыграла роль в комедийном спектакле «БЛЭЗ».

Карьера пошла в гору: Мирослава Карпович с новой стрижкой появилась на премьере спектакля
Мирослава Карпович. Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Недавно пассия Павла Прилучного, Мирослава Карпович, показалась своим фанатам в новом имидже. Актриса сменила не только цвет волос, теперь она блондинка, но и отрезала локоны. Поклонники не сразу поверили в такие изменения, даже предположили, что девушка пошутила и примерила парик. Но все оказалось не так. Карпович на самом деле взялась за имидж.

Накануне она появилась на премьере комедийного спектакля «БЛЭЗ». После ее активных танцев на сцене ни у кого не осталось сомнений, что Мирослава действительно преобразилась.

По слухам, активным продвижением Мирославы на сцене занимается сам Прилучный. Недавно он переехал в ее дом в Подмосковье. А незадолго до этого пара вместе отдохнула на курорте.

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