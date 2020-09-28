Секрет – в помаде и локонах: дочь Заворотнюк показала, как создает голливудский лук

Он не требует больших усилий, но смотрится ярко.

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна показала, как она создает голливудский лук при помощи укладки и макияжа.

Работа над образом начинается с волос. Чистые и влажные их нужно просушить, наклонив голову вниз. Затем сформировать локоны от лица плойкой или специальной насадкой фена, вначале накрутить снизу, потом на макушке. Укладку зафиксировать лаком или другим средством.

Далее на кожу нанести тональный крем, румяна, на верхних веках нарисовать черные стрелки. Анна это сделала при помощи подводки. Нанесла на ресницы тушь.

«Брови я решила не подводить, потому что недавно я их покрасила и сделала укладочку. Если вы не делали, вам нужно выделить», — заметила Заворотнюк.

Губы девушка накрасила бордовой помадой, они обязательно должны быть яркими. «Надеюсь, вам понравилось», — прокомментировала дочь знаменитой актрисы. Она заметила, что это вечерний лук, который подойдет для похода в ресторан или клуб.