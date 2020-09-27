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Александр Васильев назвал прическу, которая моментально омолодит любую женщину

С ней справится каждая девушка без специальных парикмахерских навыков.

Александр Васильев назвал прическу, которая моментально омолодит любую женщину
Александр Васильев. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Обычная на первый взгляд прическа в виде собранного конского хвоста вызвала на шоу «Модный приговор» бурную реакцию у участников и ведущих проекта. Героине программы 32-летней Оксане слегка завили локоны и собрали их сзади в косынку.

«Мне очень понравился этот хвостик, она стала такая игривая», — восхитилась Надежда Бабкина.

Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал. Фото
Александр Васильев назвал прическу, которая омолодит любую женщину. Кадр из «Модного приговора». Фото: Первый канал

Историк моды Александр Васильев согласился с ощущениями своей коллеги и рассказал, что преимущества хвостов оценили еще на рубеже 50-60-х годов прошлого столетия. Одной из первых знаменитостей, которая решила примерить такую прическу, а потом начала активно ее делать оказалась Брижит Бардо.

«Это и омолаживает, и придает некоторую игривую пикантность», — высказался эксперт.

Ранее он рассказывал об истории другой прически, которая сейчас вновь стала очень популярной. Называется она Жанна д’Арк, в честь героической француженки, не постеснявшейся расстаться со своими длинными волосами.

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Брижит БардоМодный приговорновая прическановые прическиЭвелина Хромченко