Александр Васильев назвал прическу, которая моментально омолодит любую женщину

С ней справится каждая девушка без специальных парикмахерских навыков.

Обычная на первый взгляд прическа в виде собранного конского хвоста вызвала на шоу «Модный приговор» бурную реакцию у участников и ведущих проекта. Героине программы 32-летней Оксане слегка завили локоны и собрали их сзади в косынку.

больше по теме Хит сезона: Хромченко показала актуальный брючный костюм для динамичных дам Цвет и фасон наряда отвечает сразу нескольким трендам.

«Мне очень понравился этот хвостик, она стала такая игривая», — восхитилась Надежда Бабкина.

Историк моды Александр Васильев согласился с ощущениями своей коллеги и рассказал, что преимущества хвостов оценили еще на рубеже 50-60-х годов прошлого столетия. Одной из первых знаменитостей, которая решила примерить такую прическу, а потом начала активно ее делать оказалась Брижит Бардо.

«Это и омолаживает, и придает некоторую игривую пикантность», — высказался эксперт.

Ранее он рассказывал об истории другой прически, которая сейчас вновь стала очень популярной. Называется она Жанна д’Арк, в честь героической француженки, не постеснявшейся расстаться со своими длинными волосами.