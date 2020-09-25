«В образе Милы Йовович»: Анна Старшенбаум сменила имидж и напомнила фанатам голливудскую звезду

31-летняя актриса Анна Старшенбаум похвасталась сменой имиджа в своем микроблоге. Артистка решила сделать челку и спросила мнение поклонников:

«Доброе утречко! Как Вам моя челочка?! Мне очень!» — подписала видео звезда сериала «Психологини».



Фанаты тут же нашли сходство актрисы с Милой Йовович: подписчики уверены — теперь Старшенбаум как две капли воды похожа на свою голливудскую коллегу:

«В образе Милы Йовович! Прикольно, вам идет»,« Ой, я думал, мне показалось», «Мне кажется, вы похожи здесь на Милу Йовович», — заметили сходство подписчики.



Артистка напомнила аудитории разных героев сказок: на видео девушка улыбается в камеру, хитро прищурив светлые глаза.

«На лису похожа», «Лисичка хитрая», «Гаечка из Чип и Дейл! Супер!», «Львенок», Напоминает мне фильм «Мама» с Гурченко и Боярским», «Теперь похожа на лису из мультика про теленка и волка», — написали в комментариях поклонники.

Йовович, Лиса или Гаечка — не так важно. Подписчики сошлись в одном: Анна выглядит свежо и красиво:

«Вы в любом образе прекрасная» «Челка прекрасна, как и вы!», «Все по канонам красоты», «Челка супер!», «Огонь девочка».



Анна Старшенбаум — российская актриса, известная по таким фильмам, как «Любовь — не то, что кажется», «Про любоff», «Мой парень — ангел», «Притяжение». У артистки есть известная племянница Ирина Старшенбаум, которую часто называют двоюродной сестрой Анны. Разница в возрасте между актрисами — всего три года.