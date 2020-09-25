«Солнышко внутри и снаружи»: Лорак предстала в кадре в жакете оверсайз и джинсах-бойфрендах

Ани Лорак не скрывает: она тщательно следит за своим гардеробом. Так, участвуя в импровизированной фотосессии, украинская исполнительница в кадре продемонстрировала трендовый лук, состоящий из алого топа, пастельного жакета оверсайз с «мужского плеча» и джинсов-бойфрендов с подворотами. Аутфит певицы дополнили бежевые ботильоны с открытым мысом на шпильке. Локоны артистка оставила распущенными, выпрямив пряди до глянцевого блеска.

«Солнышко внутри и снаружи! Как ваше настроение?!» — задалась вопросом певица.

Напомним, что от бывшего мужа турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу у поп-дивы есть девятилетняя дочка София. Сейчас Ани Лорак строит отношения с саунд-продюсером Егором Глебом. Возлюбленный певицы не только покорил сердце своей избранницы, но и поладил с ее маленькой дочкой. Как говорит Лорак, их с Муратом наследница спокойно отнеслась к разводу мамы и папы. Муж артистки и раньше был не частым гостем в их доме. На всех семейных торжествах и праздниках он присутствовал скорее как гость.