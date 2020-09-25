Естественная красота: Екатерина Скулкина появилась на публике без макияжа

44-летняя актриса Екатерина Скулкина отправилась на прогулку без «боевой раскраски». Экс-капитан команды КВН «Четыре татарина» опубликовала «естественные» снимки у себя на странице в Instagram.

Артистка давно занимается спортом, чтобы привести себя в форму. После похудения актриса решила не останавливаться на достигнутом и заявила, что принимает себя такой, какая она есть.

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Знаменитость сознательно отказалась от макияжа, пусть пока не на телевизионных экранах, а всего лишь во дворе дома. Однако, это уже может стать шагом на пути к бодипозитиву. Скулкина устроила личную фотосессию во время вечерней тренировки.

Фанаты артистки неоднозначно отнеслись к такому появлению Скулкиной: