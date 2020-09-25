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Естественная красота: Екатерина Скулкина появилась на публике без макияжа

Участница шоу «Comedy Women» на ТНТ предстала без прикрас.

Естественная красота: Екатерина Скулкина появилась на публике без макияжа
Екатерина Скулкина на премьере сериала «Дружба народов». Фото: Архив «КП», Вислов Иван

44-летняя актриса Екатерина Скулкина отправилась на прогулку без «боевой раскраски». Экс-капитан команды КВН «Четыре татарина» опубликовала «естественные» снимки у себя на странице в Instagram.

Артистка давно занимается спортом, чтобы привести себя в форму. После похудения актриса решила не останавливаться на достигнутом и заявила, что принимает себя такой, какая она есть.

Знаменитость  сознательно отказалась от макияжа, пусть пока не на телевизионных экранах, а всего лишь во дворе дома. Однако, это уже может стать шагом на пути к бодипозитиву. Скулкина устроила личную  фотосессию во время вечерней тренировки.

Актриса Екатерина Скулкина
Актрису привыкли видеть с ярким гримом, как на съемках сериала «Дружба народов». Фото: Архив «КП», Вислов Иван

Фанаты артистки неоднозначно отнеслись к такому появлению Скулкиной:

 «Красивая в любом виде», «Так вот зачем они боевую раскраску делают, чтобы потом без макияжа их не узнали», «Миленькая! Нафиг эту косметику».

Актриса Екатерина Скулкина
Екатерина Скулкина на прогулке без макияжа. Фото: Instagram.com/eskulkina

Тэги

бодипозитивЕкатерина Скулкинаестественностьповседневный стильскулкинаФитнес