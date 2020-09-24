Игра с цветом: Клава Кока побывала в парикмахерской и предстала с лазурным оттенком волос

Певица Клава Кока в Instagram удивила поклонников, покрасив волосы в лазурный цвет. Звезда побывала в парикмахерской конторе стилиста Влада Лисовца, который и поработал над ее имиджем. «Захотелось перемен. Да или нет?» — спросила она своих подписчиков, мечтая получить ответ на вопрос, идет ли ей такой цвет.

«Да тебе идут все цвета на свете», «Вылитая Миа Бойка», «Очень похожа на Миа Бойку. Ничего против вас не имею. Просто констатирую факты», «Какие перемены теперь ждать?! Уже ничему не удивимся», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Клава Кока родом из Екатеринбурга. Позже родители перевезли ее в Москву, где она и стала популярной. Армия поклонников поп-исполнительницы с каждым днем становится все больше.

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Миа Бойка, с которой сравнили исполнительницу, молодой популярный видеоблогер. Кстати, ее настоящая фамилия Мария Бойко. Сейчас девушке 23 года. Она пока не замужем.