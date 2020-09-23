Белые волосы, черные корни: Елка резко сменила имидж и нарвалась на критику хейтеров

Певицу Елку зрители привыкли видеть брюнеткой с длинными волосами. Девушка признавалась, что давно красит свои локоны из-за проступающей седины, однако это всегда был черный цвет.

Кроме того, эксперименты с укладкой всегда у нее ограничивались объемными сооружениями. А вот со стрижкой и новым цветом волос ее не видели практически никогда. По крайней мере, во время ее популярности на эстраде. Возможно именно поэтому ее новый имидж вызвал волну критики со стороны хейтеров.

На передаче «Ты супер!» она предстала с прической «из 90-х» — белыми волосами с черными корнями и мелкой завивкой, которая была очень популярна в «лихие» годы. Обычно ее делали с помощью спецсредств на длительное время, благодаря чему она именовалась не иначе, как «химия». При этом волосы Елизаветы доходили всего лишь до плеч. В таком же виде артистка появилась на нескольких концертных площадках, добавив к и без того выразительному виду утрированно громадный костюм оверсайз.

А после блог звезды просто захлебнулся от злобных комментариев недоброжелателей. «Пакли на голове», «Мочалка», «Волосы испортила», «Костюм дурацкий», — примерно такие комментарии оставили они.

Как оказалось, Елка не отрезала и не обесцвечивала свои волосы, она просто примерила парик. Нашла известность слова и для хейтеров.

«Есть несколько людей в моей жизни (единицы), у которых я спрашиваю: «СЛУШАЙ, НУ КАК ТЕБЕ?». И они уже давно привыкли к тому, что если я спрашиваю их мнения и слышу не то, что я хотела услышать, скорее всего, я поступлю, как задумала: пойду в этом странном костюме, с этим диким макияжем, и эту мочалку на голову нацеплю. А знаете почему? Потому что так я себя чувствую в этот момент. Я сейчас такая», — написала она.

Певица сказала, что ее не интересует ничье мнение и особенно тех людей, которые ей неизвестны.