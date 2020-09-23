Плохие девочки: художник рисует диснеевских принцесс, покрытых татуировками

Рисунки на телах персонажей косвенно связаны с их историей.

Графический дизайнер из Малайзии Ефрем Рокк увлекается тем, что пририсовывает диснеевским принцессам и другим героям мультфильмов и комиксов татуировки. Мужчина любит делать из любимых детьми персонажей «плохих девочек», добавляя им на рисунке сигареты и алкоголь. Но остановимся на эстетике татуировок. Художник щедро «забивает» принцесс, делясь не только своим творчеством, но и идеями для любителей тату. Тела красавиц он нередко берет с фотографий реальных моделей.

Кстати, если художник берется перерисовать мужского персонажа, то обязательно добавляет ему брутальную бороду, так как сам такую носит.

Своим необычным взглядом на персонажей поп-культуры мужчина заработал себе более 68 тысяч подписчиков в Instagram. Вероятно, это бывшие фанаты Disney, которые уже выросли отрастили бороды и покрыли кожу татуировками.