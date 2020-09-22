Локоны герцогини: какими средствами для волос пользуется Кейт Миддлтон

Визитная карточка Кейт Миддлтон – распущенные и аккуратно уложенные легкие локоны. Ее волосы всегда в безупречном состоянии — будь то официальный визит, выход в свет или семейный отдых. Безусловно, роскошной шевелюрой герцогиню наградила природа, но какими средствами она пользуется, чтобы волосы всегда выглядели потрясающе, выяснил Marie Claire Australia.

Первое и самое главное в уходе за волосами – выбрать правильную расческу. Герцогиня Кембриджская пользуется щеткой, которую разработал известный стилист Ричард Уорд. Антистатические свойства Tangle Angel 2.0 Soft Touch Brush предотвращают расслоение и даже запечатывают уже поврежденные кончики волос, придавая им особую гладкость.

А вы замечали, что локоны Кейт не рассыпаются, как это зачастую бывает после укладки, а стойко держатся, красиво обрамляют лицо и падают на плечи? Эту задачу выполняет классический лак для волос L’Oreal Paris Elnett Satin Normal Strength Hairspray. Он обеспечивает долговечность укладки, не склеивает и не утяжеляет волосы.

Кейт Миддлтон, впрочем, как и Меган Маркл, является давней поклонницей марки Kérastase. Как говорят приближенные, полки в ванной комнате герцогини заполнены этой продукцией. Среди масел для лица и различных кремов, нашлось место и шампуню для волос Kérastase Bain Oleo Relax Shampoo.

Кейт – мама троих детей и поэтому на страже ее красоты всегда есть сухой шампунь. Она использует Redken Pillow Proof Blow Dry Two Day Extender, когда срочно нужно освежить корни.

И последнее. Настоящий фаворит королевской особы — крем для волос Kiehl’s Crème with Silk Groom. В его состав входят протеины пшеницы и масло жожоба. Он укрепляет и разглаживает локоны, придавая им нежирный блеск.

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Примечательно, что стоимость всех вышеперечисленных средств красоты составляет не более 50 долларов.