Без макияжа и укладки: 37-летняя Алсу запечатлелась в косухе в звукозаписывающей студии

Певица неустанно трудится над новым треком. Поклонники впервые за долгое время увидели свою любимицу без косметики.

Алсу минувшим летом отметила 37-летие. Певица не перестает восхищать поклонников моложавым видом и стройной фигурой. При этом девушка является многодетной мамой. Ее старшей дочке Сафине исполнилось 14 лет в начале сентября, а ее сестре Микелле 12 лет. Младшего наследника сына Рафаэля артистка скрывает, хотя ему уже четыре года. Недавно звезда отдохнула с мужем Яном Абрамовым на курорте. Она делилась красочными фото с морского побережья.

А на днях Алсу вернулась в Москву. Она приступила к работе над новым треком. Ранее певица похвасталась, что младшая дочка помогает ей с бэк-вокалом. На этот раз поздно вечером артистка пела одна в звукозаписывающей студии. Она запечатлела себя в блузке и косухе. Девушка предстала без макияжа и укладки. Алсу исполнила отрывок из новой лирической песни.

«Тот случай, когда так сильно нравится песня, что хочется делать, переделывать и доводить ее до совершенства без конца, вот уже два месяца вношу изменения и хочу сказать, что по-моему мы почти у цели», — поделилась звезда.

Поклонники признались, что уже ждут премьеру нового хита. Они восхитились не только трудолюбием, но и красотой певицы: