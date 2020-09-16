«Привет из 90-х»: Мария Погребняк продемонстрировала новый образ, став блондинкой

Инстаблогер и дизайнер Мария Погребняк, после ряда экспериментов над своей внешность в домашних условиях, доверила свои волосы профессионалам. Теперь Мария — гордая обладательница платинового блонда.
«Не могу с вами не поделиться своими эмоциями от окрашивания волос. Какой потрясающий цвет!» — выразила восторг знаменитость.
Платиновый блонд требует профессионального подхода и по-настоящему серьезного ухода. Неправильно подобранный тон может превратить шевелюру изначально красивого оттенка в дешевый желтый цвет, а недостаточный уход и вовсе может сгубить волосы.
Женская часть аудитории блогера не понаслышке знает, каких жертв требует блонд. В комментариях фанаты восхитились красотой и преображением Марии:
«Как блондинка знаю, как тяжело добиться такого чистого цвета», «Шикарный цвет», «Супер! Очень красивая!», «Вам нереально идет этот волшебный цвет!», «Вы как куколка!» — хвалят поклонники смену имиджа.
Однако, некоторые посчитали образ неестественным:
«Нет и нет, у вас такой цвет красивый был, этот взрослит и дешевит, как парик», «Совершенно не ваш оттенок», «Выглядит как привет из 90-х. Да и волосы убьются от такого окрашивания», — критикуют подписчики.