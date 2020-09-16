Словно близнецы: блогерша нашла «лысого» мужчину-двойника

До боли знакомое лицо смотрело на девушку с упаковки товара в магазине.

Радиоведущая и блогер из Новой Зеландии Хейли Кларк оказалась поражена, когда нашла в обычном супермаркете необычный товар. Голос музыкальной станции The Edge увидела в магазине шапочки, которые создают эффект лысой головы (для косплея, наверное). Но поразил девушку не сам головной убор, а молодой человек, изображенный на его упаковке. Меткий глаз Хейли тут же заметил, что этот парень — ее копия. Особенно, если убрать волосы под упомянутую шапку.

Ведущая не удержалась и купила товар, чтобы продемонстрировать подписчикам, насколько она похожа со случайным мужчиной-моделью. Естественно она сняла об этом забавное видео для TikTok и Instagram, в котором состроила такую же гримасу радости, как у парня с упаковки.

«Привет моему лысому двойнику», — задорно подписала Кларк.

Бывают же в жизни совпадения. Пожелаем этим двоим, чтобы они нашли друг друга. А вдруг, и правда, разлученные в детстве близнецы?