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«Одна из самых модных стрижек сезона!»: Хромченко восхитилась преображенной героиней шоу

Марина Гатальская, пришедшая на Первый канал, не сразу решилась снять парик.

«Одна из самых модных стрижек сезона!»: Хромченко восхитилась преображенной героиней шоу
Эвелина Хромченко. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

Ведущие «Модного приговора» на Первом канале рассыпались в комплиментах участнице шоу, которая решилась снять парик. Марина Гатальская вначале предстала в студии в парике и поведала свою грустную историю.

Героиня шоу в парике. Фото
Героиня шоу в парике. Кадр из «Модного приговора» / Первый канал

Некоторое время назад ей пришлось побороть рак, сейчас она находится в состоянии ремиссии. Лечение сказалось на ее внешности — волосы выпали и пока еще не доросли до желаемой длины. Девушка этого очень стесняется и носит парик даже ночью, ложась в нем спать. Однако под влиянием стилистов программы она решилась снять его. Эффект превзошел все ожидания. Ведущие программы рассыпались в комплиментах, увидев Марину с милой стрижкой.

«Умница!», «Молодец!», «Браво!», «Так значительно лучше!» — наперебой стали говорить Эвелина Хромченко, Надежда Бабкина и Александр Васильев.

«Прическа — просто роскошь! Изумительная. Знаете, как она называется? Жанна Дарк», — сказал историк моды.

По его словам, так волосы стригли с незапамятных времен и у известной французской героини были именно такие. Его коллега по модному суду Эвелина Хромченко добавила, что образ Марины не только стильный, но и очень актуальный.

«Это одна из самых модных стрижек сезона!» — заверила она.

Позже волосы участницы фэшн-проекта стилисты довели до совершенства, немного осветлили и уложили с легкой взъерошенностью.

«Это превзошло все мои ожидания!» — на сей раз восхитилась сама героиня.

Преображенная героиня. Фото
Преображенная героиня. Кадр из «Модного приговора»/ Первый канал

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