«Одна из самых модных стрижек сезона!»: Хромченко восхитилась преображенной героиней шоу

Марина Гатальская, пришедшая на Первый канал, не сразу решилась снять парик.

Ведущие «Модного приговора» на Первом канале рассыпались в комплиментах участнице шоу, которая решилась снять парик. Марина Гатальская вначале предстала в студии в парике и поведала свою грустную историю.

Некоторое время назад ей пришлось побороть рак, сейчас она находится в состоянии ремиссии. Лечение сказалось на ее внешности — волосы выпали и пока еще не доросли до желаемой длины. Девушка этого очень стесняется и носит парик даже ночью, ложась в нем спать. Однако под влиянием стилистов программы она решилась снять его. Эффект превзошел все ожидания. Ведущие программы рассыпались в комплиментах, увидев Марину с милой стрижкой.

«Умница!», «Молодец!», «Браво!», «Так значительно лучше!» — наперебой стали говорить Эвелина Хромченко, Надежда Бабкина и Александр Васильев. «Прическа — просто роскошь! Изумительная. Знаете, как она называется? Жанна Дарк», — сказал историк моды.

По его словам, так волосы стригли с незапамятных времен и у известной французской героини были именно такие. Его коллега по модному суду Эвелина Хромченко добавила, что образ Марины не только стильный, но и очень актуальный.

«Это одна из самых модных стрижек сезона!» — заверила она.

Позже волосы участницы фэшн-проекта стилисты довели до совершенства, немного осветлили и уложили с легкой взъерошенностью.