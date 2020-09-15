Дерзкий макияж: Алина Загитова показала себя в необычном образе

Поклонники привыкли к нежным образам девушки, но в этот раз фигуристка решила всех удивить. Загитова попробовала яркий макияж, совсем не характерный для юной чемпионки.
Для фотосессии Алине нанесли мерцающие зеленые тени и прозрачный блеск для губ. Выразительность взгляду визажисты придали густо накрасив пышные ресницы девушки. Финальный аккорд образа — персиковые румяна, придающие яркому образу свежесть.
На видео Алина мягко улыбается и смотрит в камеру томным взглядом.
Девушка выложила кадры бэкстейджа фотосессии в свои stories.
Алина Загитова в этом году стала первокурсницей РАНХиГС. Чемпионка поступила на факультет журналистики. Недавно фигуристка дебютировала в новой для себя роли: 7 сентября официально подтвердилась информация, что девушка теперь — ведущая шоу «Ледниковый период» на Первом канале.
Фигуристка отказалась от участия в контрольных прокатах сборной России. Эксперты считают, что Загитова, хоть и осталась в сборной, завершает карьеру.
Известный тренер Александр Жулин уверен: Загитова не вернется на лед из-за отсутствия мотивации. Девушка уже является обладательницей олимпийского золота, а также наград чемпионатов мира и Европы.