Дерзкий макияж: Алина Загитова показала себя в необычном образе

18-летняя Загитова выложила в свой микроблог кадры с новой фотосъемки.

Поклонники привыкли к нежным образам девушки, но в этот раз фигуристка решила всех удивить. Загитова попробовала яркий макияж, совсем не характерный для юной чемпионки.

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Для фотосессии Алине нанесли мерцающие зеленые тени и прозрачный блеск для губ. Выразительность взгляду визажисты придали густо накрасив пышные ресницы девушки. Финальный аккорд образа — персиковые румяна, придающие яркому образу свежесть.

На видео Алина мягко улыбается и смотрит в камеру томным взглядом.

Девушка выложила кадры бэкстейджа фотосессии в свои stories.

Алина Загитова в этом году стала первокурсницей РАНХиГС. Чемпионка поступила на факультет журналистики. Недавно фигуристка дебютировала в новой для себя роли: 7 сентября официально подтвердилась информация, что девушка теперь — ведущая шоу «Ледниковый период» на Первом канале.

Фигуристка отказалась от участия в контрольных прокатах сборной России. Эксперты считают, что Загитова, хоть и осталась в сборной, завершает карьеру.

Известный тренер Александр Жулин уверен: Загитова не вернется на лед из-за отсутствия мотивации. Девушка уже является обладательницей олимпийского золота, а также наград чемпионатов мира и Европы.