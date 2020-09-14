Как понравиться Прилучному: Мирослава Карпович изменила прическу и цвет волос

Мирослава Карпович решилась на смену имиджа. Она больше не жгучая брюнетка с локонами, а яркая блондинка с короткой стрижкой. Результатом своего преображения актриса поделилась в личном микроблоге.

Недавно стало известно, что Павел Прилучный, который развелся с Агатой Муцениеце, переехал в особняк Карпович. Свой дом он решил продать. С двумя детьми актера Мирослава уже нашла общий язык. Все вместе они ездили отдыхать на природу.

Слухи о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце поползли еще в прошлом году. Этой весной они подтвердились – актеры все-таки расстались.