Кто из знаменитостей может пожениться до конца года: видеопредсказание
Видео
Личные фото Дмитрия Медведева, которые многих могут удивить
Видео

Как понравиться Прилучному: Мирослава Карпович изменила прическу и цвет волос

Актриса превратилась из жгучей брюнетки в яркую блондинку.

Как понравиться Прилучному: Мирослава Карпович изменила прическу и цвет волос
Мирослава Карпович. Фото: instagram.com/m1r0slava_karpovich

Мирослава Карпович решилась на смену имиджа. Она больше не жгучая брюнетка с локонами, а яркая блондинка с короткой стрижкой. Результатом своего преображения актриса поделилась в личном микроблоге.

Недавно стало известно, что Павел Прилучный, который развелся с Агатой Муцениеце, переехал в особняк Карпович. Свой дом он решил продать. С двумя детьми актера Мирослава уже нашла общий язык. Все вместе они ездили отдыхать на природу.

Слухи о разводе Павла Прилучного и Агаты Муцениеце поползли еще в прошлом году. Этой весной они подтвердились – актеры все-таки расстались.

Тэги

Агата Муцениеце и Павел ПрилучныйМирослава КарповичНовости googleновый имиджПавел ПрилучныйпреображениеПрилучный и Карпович