Кожевникова показала естественное лицо без наращенных ресниц с пигментными пятнами

Впрочем, многие поклонники звезды так и не смогли разглядеть изъянов на ее коже.

Мария Кожевникова отправилась в отпуск с мужем Евгением и тремя сыновьями. Выбор звездной семьи пал на Геленджик.

Актриса призналась, что впервые отдыхает в этом городе, охарактеризовав его, как «ничего, но требует вложений». Тем не менее блондинка считает, что при определенных финансовых вливаниях он может составить серьезную конкуренцию европейским курортам. Особенно понравилась звезде длинная набережная вдоль Черного моря, где ей полюбилось прогуливаться с супругом и детьми.

Во время отпуска Кожевникова освоила катание на сап-бордах, а ее пятилетний сын Максим смог наловить для всей семьи рыбы. Актриса, недолго думая нажарила ее к обеду.

Единственная проблема, которую она озвучила во время своего пребывания на юге, — это появившиеся пигментные пятна на лице. Мария пожаловалась на них в личном блоге, показав свое естественное фото без макияжа и наращенных ресниц. Однако армия ее поклонников так и не смогла увидеть существенных изъянов в ее коже.