«Моя новая реальность»: Дима Билан покрасил волосы в ярко-красный цвет

Певец ощутил восторг от того, что решился на такой эксперимент со своей внешностью.

Еще в четверг, 10 сентября, певец Дима Билан предстал перед своими поклонниками в новом образе: артист покрасил волосы в насыщенный красный цвет и появился на публике в пиджаке, подобранном в тон новому оттенку локонов. В соцсетях 38-летний певец отметил, что это ознаменование начала его второй жизни.

«Моя новая реальность! И это только начало! А сколько еще впереди экспериментов! — написал он в Instagram. — Как же круто выходить из зоны комфорта и решаться на такие перемены».

Обновив имидж, Билан прогулялся по ночной Москве и посетил развлекательное мероприятие.

Подписчики звезды, правда, неоднозначно восприняли его преображение. «На Джонни Деппа похож», «Ты не перестаешь удивлять», «Дима непредсказуемый и яркий», — пишут в комментариях одни. «Круто жить в ключе, когда тебя ассоциирует со странностью, постоянной смены имиджа, инфантилизмом?», «Надеюсь, завтра это смоется!», «Дим, тебе ж не 20 лет, а уже почти 40», — критикуют другие.

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Напомним, ровно год назад певец в поисках себя стал блондином, но тот цвет волос не идет ни в какое сравнение с нынешним. Остается только догадываться, к каким новым преображениям приведет артиста его «вторая» жизнь.