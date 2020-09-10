Певица Ханна поделилась, сколько тратит денег на бьюти-процедуры

Певица устроила бьюти-день в салоне красоты. Ханна рассказала подписчикам, во сколько обходятся процедуры, которые она делает сама.

Звезда нарастила ресницы, сделала архитектуру бровей, маникюр, педикюр и уход для волос. В общей сложности артистка потратила на поход в салон более 13 тысяч рублей.

В своих Stories певица поделилась откровением:

«Я как обычно. Сапожник без сапог. Но сегодня местечко все-таки вырвала», — говорит Ханна.

Недавно девушка сменила имидж: теперь Ханна — обладательница платинового блонда. На поддержание цвета и состояния волос требуется много времени и денег, так что можно сделать вывод, что сумма на ежедневный уход за собой вполне внушительная.

Для похода в салон девушка выбрала стильный образ из кожаных брюк с золотым принтом, черного бадлона, модных коричневых ботинок со шнуровкой и сумкой в тон.

Ханна — молодая мама. Два года назад у певицы и ее мужа Пашу (Павел Курьянов) родилась дочь Адриана. Тем не менее материнство, музыкальная карьера и собственный бизнес не мешают звезде оставаться красивой и ухоженной.