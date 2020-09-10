Тренд на естественность: Пригожин показал 65-летнюю Долину на честном фото без прикрас

Джазовая певица предстала на снимке без макияжа, дав понять, что чувствует себя комфортно и без яркого сценического грима.

10 сентября — день рождения певицы Ларисы Долиной. Народной артистке России исполнилось 65 лет. Среди представителей музыкального бизнеса, поздравивших ее с личным праздником отметился и музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Он выложил фотографию с фестиваля «Новая волна» в микроблоге. Примечательно, что перед объективом фотокамеры именинница предстала в окружении других известных вокалистов: Елены Образцовой, Эла Джерро и Валерией.

На дружеском снимке все изображены максимально естественно, и сама Долина позировала без макияжа. Подписчики продюсера сошлись во мнении, что отсутствие косметики никак не портит облик артистки.

«Давайте все вместе пожелаем ей крепкого здоровья и новых творческих идей», — написал Пригожин, поздравив Ларису с 65-летием.

Добавим, что в последние годы многие звезды отечественной эстрады и кино минимизировали использование макияжа, поддержав тренд на естественность. Так, к примеру, поступили: Эмма Малинина, Екатерина Климова, Ингеборга Дапкунайте, певица Валерия, Юлия Савичева, Альбина Джанабаева, Вера Брежнева и другие. А 47-летняя жена кинорежиссера Андрея Кончаловского — Юлия Высоцкая и вовсе заявила, что ее мужу нравятся «умытые лица».