«Как я жить буду без космоса?»: Юлию Ковальчук попросили убрать «контровые пряди»

Певица предположила, что без них она будет выглядеть обычной.

Ночь на 8 сентября певица Юлия Ковальчук провела на студии, записывая новую песню. Процесс записи снимался на видео, поэтому на площадке присутствовал еще и стилист, приводивший внешний вид 37-летней артистки в порядок. Звезду очень озадачило, когда специалист подошла к ней и сказала, что нужно убрать «контровые пряди».

Выложив этот эпизод в Instagram, Ковальчук призналась, что и не подозревала о наличии чего-то подобного на ее голове. Стилист пояснила ей, что речь идет о торчащих волосинках, назвав их средством «общения с Космосом».

«Да вы что?! Как же так? Как я жить буду без Космоса? Грустно…» — отреагировала на это певица.

Юлия предположила, что без этих прядок она потеряет свой шарм и будет выглядеть обычной. Но ее успокоили, что это нужно только на короткое время съемки.

Добавим, что от звездной пары Юлии Ковальчук и Алексея Чумакова в скором будущем можно ждать второго ребенка. Год назад бывшая солистка «Блестящих» говорила о том, что хочет еще раз стать мамой, а недавно и ее муж высказался по этому поводу.