Загримированный под киборга Павел Деревянко стал похож на Евгения Миронова

Популярный российский актер Павел Деревянко опубликовал в Instagram фотографии в необычном гриме. 44-летний артист предстал в образе киборга: стилисты покрасили его волосы в белый металлик, а правый глаз «заменили» искусственным протезом. В таком виде звезда кино явился на съемочную площадку, правда, не раскрыл, какого проекта.

Поклонники оценили образ актера, обратив внимание на куртку с леопардовым принтом и майку в сеточку «как у Леонтьева». Но сразу ряд подписчиков написал, что в этом облике Деревянко стал очень похож на своего коллегу Евгения Миронова, особенно, если вспомнить роль последнего в фильме «Охота на пиранью».

«Универсальный солдат уже не тот», «Гламурный киборг», «Деревянный терминатор, русская версия», — такие комментарии оставили пользователи.

Напомним, ранее Павел Деревянко признался, что колол себе ботокс, но оценивает результат как чудовищный.