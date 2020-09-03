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«Никто никогда не делал»: Настя Ивлеева изменила цвет волос

Блондинка серьезно подошла к радикальному окрашиванию.

«Никто никогда не делал»: Настя Ивлеева изменила цвет волос
Настя Ивлеева. Фото: instagram.com/_agentgirl_

Настя Ивлеева решила распрощаться со жгучим блондом и изменила привычному цвету волос. В микроблоге она поделилась видеороликами из салона, где ей проводят окрашивание. Сама телеведущая иронично заметила, что такую прическу «никто никогда не делал». На самом деле, подобная техника изменения цвета волос известна уже многие годы.

А тем временем стало известно, что на Ивлееву завели дело. Ей грозит разбирательство из-за незаконной рекламы алкогольной продукции на своем YouTube-канале. В одной из программ с участием Олега Газманова, которая была опубликована еще прошлой осенью, Ивлеева готовила крепкий напиток. При этом надпись на этикетке бутылки была видна зрителям также хорошо, как и брендированный стакан.

В антимонопольной службе добавили, что реклама алкоголя в Сети строго запрещена.

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