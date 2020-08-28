Сказка для всех: художница нарисовала бодипозитивные версии диснеевских принцесс

Бодипозитив шагает по планете. Одна из его активисток — художница Кристал Уолтер, публикующая в Instagram свои работы, героями которых становятся женщины с пышными формами. Уже несколько лет у девушки есть дополнительный проект: она рисует диснеевских принцесс и персонажей комиксов, как будто они стали моделями plus size.

На ее рисунках красавицы из мультфильмов Disney лишены своих стройных фигур и представлены милыми «пышечками». Кроме творческого вдохновения, Кристал объясняет это стремлением к тому, чтобы полные люди тоже могли найти свой идеал в поп-культуре. По словам художницы, мультфильмы вырабатывают стереотип о том, что персонажи с лишним весом всегда смешные, добродушные и даже глупые, а худые герои — хитрые и смекалистые.

Уолтер поставила себе задачу показать принцесс разными, хотя не всем подписчикам это пришлось по душе. За несколько лет девушка прочитала немало слов благодарности и хейтерских комментариев. Но она не сдается, так как победила ненависть к лишнему весу не только в Сети, но и в реальной жизни.