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«Наше волшебное перевоплощение»: 42-летняя Климова в джинсах по фигуре отвела дочь к визажистам

Актриса поделилась отчетными кадрами из салона красоты, где ей и Лизе сделали прическу и макияж.

«Наше волшебное перевоплощение»: 42-летняя Климова в джинсах по фигуре отвела дочь к визажистам
Екатерина Климова с дочкой Елизаветой (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Готовясь к выпускному балу старшей 18-летней дочки Елизаветы, актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» побывала в одном из столичных салонов красоты. К визажистам и косметологам экс-возлюбленная Гелы Месхи пришла в компании с наследницей. 42-летняя Екатерина Климова со всей ответственностью подошла к этому важному для Лизы событию — школьному балу. На личной страничке в Instagram актриса поделилась отчетными кадрами из салона красоты, показав, какой макияж и прически им сделали к вечернему мероприятию. Свои волнистые локоны Екатерина оставила распущенными, придав им большей эластичности, лишь только кончики волос актрисы немного завивались. Климова отдала предпочтение нейтральному макияжу, подчеркнув глаза тушью для ресниц, а веки — подводкой. На скулы артистки нанесли персиковые румяна.

Актриса Екатерина Климова с дочкой Елизаветой
Екатерина Климова примерила блузу оверсайз и джинсы прямого кроя. (Фото: Instagram.com/klimovagram)

А вот макияж Лизы Хорошиловой был выполнен в технике смоки-айс. Темные тени, стрелки и объемные ресницы — все для того, чтобы добавить внешности девушки ярких акцентов. В отличие от звездной мамы, которая позировала в белой сорочке стиля оверсайз, джинсах прямого кроя по фигуре и остроносых полусапожках, Елизавета предстала в градиентном бальном платье с пышной юбкой их органзы и объемным бантом на талии.

Актрисаф Екатерина Климова с дочкой Елизаветой
Екатерина Климова привела дочку Лизу в салон красоты, где ей сделали вечернюю прическу и макияж. (Фото: Instagram.com/klimovagram)

Выпускница отдала предпочтение укладке в романтическом стиле. Длинные локоны Лизы завили на мелкие кудри и собрали на затылке, выпустив несколько прядей у лица.

«Лето выдалось «жарким». Но сейчас, когда все уже позади, хочу сказать спасибо всем, кто верил в нас, поддерживал и был рядом!! Спасибо феечкам за ваши золотые руки и наше волшебное перевоплощение», — отметила актриса.

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