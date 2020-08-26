«Она космос!»: в Сети обсуждают снимки Климовой после бьюти-преображения

Накануне у старшей дочери актрисы Екатерины Климовой, 18-летней Лизы Хорошиловой, состоялся торжественный вечер вручения аттестатов об окончании Ломоносовской школы. Вместе с виновницей торжества звездная мама посетила салон красоты.

Результаты преображения звезды сериала «по законам военного времени» появились в Сети, и подписчики не смогли устоять перед красавицей и усыпали ее комплиментами:

«Нереально красивая», «Ну тут она космос!», «Какая она хорошенькая», «Красавица!», «Ну не реально красивая!» — пишут в комментариях.

Для похода на выпускной Климова облачилась в стильную рубашку оверсайз и джинсы с необработанными брючинами. Рядом с дочкой звезда выглядела как выпускница – многие отметили, что мама с наследницей больше похожи на сестер.

Кстати, ради праздника Климова воссоединилась с первым мужем Ильей Хорошиловым. Они вместе запечатлелись на сцене и выглядели невероятно счастливыми.